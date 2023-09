Evento Vialli al Granillo, l’organizzazione ribadisce: “la partita si farà, tutto confermato”

StrettoWeb

Tante polemiche, la versione dell’uno contro quella dell’altro e – forse – la parola fine, seppur con un contorno dal retrogusto “amaro” e per cui avremmo fatto volentieri a meno, anche perché la vicenda rimane accompagnata da qualche ombra poco chiara. L’evento al Granillo “The Legend Gianluca Vialli” si farà. Lo ribadisce l’organizzazione con una nota ufficiale inviata a tutti i giornali. Nella serata di ieri l’organizzatore, Alessandro Arena, ha affermato di aver querelato la giornalista Selvaggia Lucarelli dopo il suo post di ieri, il quale a sua volta aveva “costretto” la famiglia dell’ex calciatore all”intervento.

Alla fine, però, l’evento è confermato per domenica 10 settembre alle ore 21. Ci saranno diversi personaggi del mondo del calcio e dello spettacolo – conferma l’organizzazione – tra cui tanti ex Reggina. Non ci sarà, così come verificato da StrettoWeb, Pippo Inzaghi. L’ex allenatore amaranto è stato inserito tra i presenti in più comunicati, ma non verrà. Selvaggia Lucarelli, invece, ieri ha riferito che neanche Pierluigi Pardo e Francesco Facchinetti presenzieranno.