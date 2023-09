Pallacanestro Viola pronta per l’esordio a Catania: il messaggio di Myenergy è elettrizzante

StrettoWeb

Sabato sera, 30 settembre, alle ore 19:00, inizia ufficialmente la nuova stagione della Pallacanestro Viola. Sarà un’annata ridimensionata nella categoria, la spigolosa Serie B Interregionale, ma non nei sentimenti e nella passione che la società guidata dal presidente Carmelo Laganà ha sempre messo in ogni gara giocata sui parquet di tutta Italia.

Per i neroarancio esordio in trasferta, i ragazzi di coach Cigarini attraverseranno lo Stretto per far visita al Cus Catania, formazione intrigante che ha già fatto bene in Coppa Sicilia.

Il messaggio di Myenergy

Attraverso la propria pagina social, Myenergy ha voluto fare un elettrizzante in bocca al lupo alla Pallacanestro Viola: “non vediamo l’ora di condividere con Pallacanestro Viola ogni emozione di questa nuova stagione! Per noi è un onore sostenere una squadra importante, di un territorio a cui siamo particolarmente legati! Questo è solo l’inizio di un’emozionante avventura insieme! Forza Viola“.