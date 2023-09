Notte dei Ricercatori a Reggio Calabria, grande chiusura all’Arena dello Stretto con “L’Orchestraccia Live Band”

StrettoWeb

Ormai da dieci anni, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria celebra la “Notte dei Ricercatori” aprendo i propri laboratori e conoscere le tante ricercatrici e ricercatori che attraverso ricerche e sperimentazioni, stanno immaginando e creando le condizioni per costruire un mondo migliore.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di Consegna delle Pergamene ai neo Dottori di Ricerca. Mentre nel pomeriggio, presso il lungomare Falcomatà il Laboratorio NOEL, diretto dal prof. Felice Arena, ha consentito ai visitatori di immergersi in un affascinante viaggio “Alla scoperta del Mare” attraverso dimostrazioni per conoscere i caratteri delle onde, del vento e le principali innovazioni ingegneristiche per la produzione di energia dal mare. Altro evento lungo il corso Garibaldi e sul Lungomare Falcomatà, con la Street Band “Takabum” fra suoni funk e easy, composizioni originali e riadattamenti dei più celebri brani della tradizione jazzistica americana e della canzone italiana, animeranno gli spazi espositivi in centro città.

Alle 21,30, chiuderà la settimana di appuntamenti, “L’Orchestraccia Live Band” in concerto all’Arena dello Stretto. L’Orchestraccia è una formazione aperta, nata dall’idea e dalla voglia di attori e cantanti di unire esperienze e confrontarsi, in forma innovativa sul mondo della musica e del teatro in una lettura assolutamente attuale. Partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, l’Orchestraccia riscopre tutte quelle canzoni e poesie che sono patrimonio della cultura italiana e perle della tradizione romana.

Ai microfoni di StrettoWeb, i componenti del noto gruppo italiano hanno detto: “siamo felici di essere qui, ringraziamo Peppe Piromalli. A Reggio Calabria ci sentiamo a casa”.

