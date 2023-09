Reggio Calabria, alla Mediterranea la cerimonia di Consegna delle Pergamene ai neo Dottori di Ricerca | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, presso l’Aula Magna “Ludovico Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la Cerimonia di Consegna delle Pergamene ai neo Dottori di Ricerca da parte del Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti e da parte del prof. Paolo Fuschi, Coordinatore della Scuola di Dottorato che, nella sua articolazione dei corsi di Dottorato in Architettura, in Diritto ed Economia, in Ingegneria Civile, Ambientale e Industriale, Ingegneria dell’Informazione e in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali ha addestrato alla ricerca scientifica giovani studiosi che rappresentano il più grande investimento per il nostro futuro.

Hanno partecipato all’evento l’Orchestra composta dagli studenti del Liceo Musicale “Tommaso Gullì” di Reggio Calabria, diretta dal Maestro Cettina Nicolosi, e il Coro Polifonico dell’Università Mediterranea diretto dal maestro Carmen Cantarella.

La cerimonia si è chiusa con la partecipazione dell’attore Roberto Visconti in “Brunelleschi nella Divina Proporzione – Frammenti”, un monologo ideato e diretto da Giancarlo Cauteruccio che a 600 anni dalla costruzione della Cupola di Santa Maria del Fiore, propone una storia di ingegno, arte e ricerca.

I nomi

Corso di Dottorato di Ricerca in “Architettura”

Bova Pietro

Gulletta Antonino

Lucanto Domenico

Corso Di Dottorato Di Ricerca In “Architettura e Territorio”

Lombardo Maria Teresa

Panetta Rossella

Panetta Sara

Corso Di Dottorato Di Ricerca In “Diritto ed Economia”

Capriello Luigi

Gangemi Mariangela

Scaramuzzino Daniele

Siclari Elena

Zampogna Giovanna

Corso Di Dottorato Di Ricerca In “Ingegneria Dell’informazione”

Chukhno Olga

De Angelis Vincenzo

Fotia Antonio

Labrini Cecilia

Lia Gianmarco

Zumbo Sabrina

Corso Di Dottorato Di Ricerca In “Scienze Agrarie, Alimentari E Forestali”

Calvi Antonio

Tassone Maria Rosaria

Corso Di Dottorato Di Ricerca In “Urban Regeneration And Safety Assessment”

Spano’ Lucia

Stagno Elvira

Foto





































































/