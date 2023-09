Notte di paura a Lamezia Terme: scontro tra un’auto e un gruppo di cinghiali

StrettoWeb

Ancora un altro episodio che fa temere per l’incolumità pubblica: dopo l’incidente in motorino avvenuto a Bisignano, i cinghiali “urbani” colpiscono ancora e provocano altri spiacevoli episodi. L’ennesimo scontro è avvenuto nella notte sulla ss18, in località Persicara a Lamezia Terme: un gruppo di cinghiali è sbucato all’improvviso tagliando la strada al conducente che non è riuscito a frenare. Fortunatamente, non si registrano feriti. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’auto della vigilanza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine locali.