Paura nel cosentino: scontro tra un cinghiale e una moto, ferita una ragazza

Tanta paura a Bisignano, in provincia di Cosenza. La situazione dei cinghiali “urbani” è ormai allarmante: da mesi infatti, il centro abitato vive una situazione insostenibile a causa delle scorribande per le strade. Inoltre, stanno distruggendo colture creando enormi danni agli agricoltori della zona. Ma soprattutto rappresentano un pericolo per l’incolumità pubblica: una ragazza infatti, è stata investita da un cinghiale, questa sera, mentre era a bordo del suo motorino. L’incidente è avvenuto sulla tangenziale, tra le località Giardini e San Domenico, all’altezza del parcheggione. Fortunatamente, la giovane non ha riportato ferite gravi: resta di fatto che la situazione è ormai fuori controllo e si avverte, sempre più, la necessità di un provvedimento serio e risolutivo.