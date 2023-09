No, non è la California: è Reggio Calabria ma sembra Bakhmut dominata dai topi | VIDEO

StrettoWeb

Sono passate poche ore da quando abbiamo pubblicato la gallery fotografica con immagini scattate oggi a Gallico Marino. Estasiati dalla bellezza di quelle immagini avevamo azzardato un paragone fatto più col cuore che con la mente: Reggio Calabria come la California. Ecco, ora dobbiamo ricrederci, o quasi. Sono bastati i due VIDEO che vi proponiamo in calce all’articolo per farci cambiare non idea ma pensiero.

Vista da vicino non sembra più la California ma Bahkmut, la città fantasma dell’Ucraina abbandonata dopo i bombardamenti. E’ un orrore. Le immagini arrivano da Via Clearco angolo via Pensilvania, dunque in pieno centro storico, lato Nord. Si vedono topi enormi scorrazzare sui marciapiedi, in mezzo a cumuli di spazzatura abbandonata. Qui non si tratta solo di sporcizia e degrado, ma è una vera e propria emergenza sanitaria e ambientale. Camminare su quei marciapiedi è impensabile in un paese civile. Per quanto tempo chi di dovere resterà a guardare invece di fare qualcosa di serio?

Marciapiedi infestati dai topi a Reggio Calabria

