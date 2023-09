Non è la California, è Gallico Marina: tutte le FOTO con i meravigliosi scatti di oggi

StrettoWeb

E’ un azzardo paragonare la Calabria alla California? A nostro avviso assolutamente no. E chi conosce questa regione lo sa bene, ma se non bastasse è sufficiente vedere le foto scattate questa mattina dall’alto da Renzo Pellicano, che ha immortalato Gallico Marina in tutto il suo splendore settembrino.

Un mare blu mozzafiato, un’acqua cristallina che fa solo venire voglia di tuffarvisi dentro, le spiagge non affollate dato il periodo e il panorama mozzafiato con le montagne che svettano alle spalle del centro abitato. E’ possibile vedere tutte le foto scattate a Gallico Marina da Renzo Pellicano nella gallery fotografica scorrevole in alto.