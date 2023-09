Messina, Sorbello risponde a Basile: “amministrazione allergica alle critiche, nessun intento diffamatorio”

StrettoWeb

“Ringrazio il Sindaco Basile per l’importanza accordatami e formulo istanza di accesso ai documenti amministrativi così come previsto per legge. Spiace dover rilevare ancora una volta che questa amministrazione e la compagine politica che la rappresenta e gestisce siano allergici alla critica dei liberi cittadini”, è quanto afferma l’ex consigliere comunale, l’avvocato Salvatore Sorbello, il quale sta conducendo un’opposizione ferrea contro l’amministrazione Basile con proposte e sottolineando i vari disservizi presenti in città. “In merito alla telefonata effettuata all’azienda Torrerossa e Bufardo posso riferire che non c’era alcun intento diffamatorio nei confronti di Comune e di Amam, ma al contrario, la volontà di fare chiarezza su quanto accaduto sabato scorso a Fiumefreddo di Sicilia, procedendo semplicemente ad effettuare una verifica su una notizia di stampa che indicava proprio quell’azienda quale nostra fonte di approvvigionamento idrico”, rimarca Sorbello.

“Il particolare e sentito tema sociale della crisi idrica in città, ha ingenerato in tutti noi cittadini un sentimento di rabbia e sfiducia per i continui stop di acqua corrente e per i tanti comunicati confusi e non corrispondenti al vero sulla immediata ripresa idrica in città, sull’assenza o riduzione della risorsa idrica che a singhiozzo si protrae ormai da tempo ( almeno da 4 mesi) a Messina e non certo per un fulmine od altri fatti imprevedibili. Sono disponibile al confronto in qualunque sede, ma resta il rammarico di dover vedere la mia città che mi fa causa per un misunderstanding già chiarito, con aggravio di costi a carico di tutti i cittadini”, conclude Sorbello.