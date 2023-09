Messina, Basile contro Sorbello: “sarà querelato, ecco i motivi”

StrettoWeb

“Il video che qualche ex consigliere comunale della vecchia politica continua a pubblicare su Facebook questa volta potrebbe essere oggetto di querela”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “La telefonata effettuata ad un gestore di acqua irrigua spacciandolo falsamente per il gestore dei pozzi di AMAM a Fiumefreddo, ripresa e pubblicata su Facebook dall’ex consigliere Sorbello, sarà oggetto di valutazione per una querela per falso e diffamazione, a tutela del Comune di Messina e di AMAM. Come la stessa interlocutrice nella telefonata specifica, l’ex consigliere (che forse nella sua esperienza politica è stato poco attento) parla con un fornitore di acqua IRRIGUA ed è falso che sia il gestore dei pozzi di Fiumefreddo dove si rifornisce AMAM e quindi il comune di Messina. AMAM gestisce direttamente i propri pozzi”, rimarca Basile.

“AMAM pompa l’acqua di Fiumefreddo fino a Piedimonte ed il fulmine che ha interessato la cabina elettrica sabato pomeriggio ha messo fuori servizio proprio il pompaggio verso Piedimonte, da dove poi per caduta l’acqua arriva sino in città. L’ex consigliere oramai disposto a qualsiasi falsità per qualche like, che arriva sempre meno, vorrebbe far intendere che l’interlocutrice lavori per AMAM lì a Fiumefreddo. Questo corrisponde totalmente al falso trattandosi di un impianto vicino ma totalmente diverso. Verranno valutate le opportune azioni in giudizio a tutela del Comune di Messina e di AMAM che si sta prodigando per il rientro alla normalità a causa di un evento totalmente non dipendente da AMAM. Spiace rilevare che questa situazione sia stata ripresa da una testata giornalistica online poco attenta che ha dato credito a qualcosa che non è una “notizia”. Un fulmine infatti ha interessato la cabina elettrica di fornitura dell’energia elettrica per poi scaricare la tensione sugli impianti di pompaggio, facendo saltare l’intero sistema. I tecnici AMAM hanno lavorato dall’alba di domenica 17 settembre fino a sera tarda affinché il servizio ripartisse nel più breve tempo possibile. Un’emergenza gestita con tempestività e professionalità da tutta l’AMAM che non ha mai fatto mancare il supporto in questa delicata fase imprevista ed imprevedibile”, conclude Basile.