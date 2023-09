Malore a tifoso Acr Messina, la richiesta: “un defibrillatore per la Curva Sud”

StrettoWeb

Il consigliere comunale Dario Carbone, il Presidente della II Municipalità Davide Siracusano ed il Vice Presidente della VI Municipalità Giovanni Donato, chiedono al Sindaco di Messina, all’Assessore allo Sport ed all’Assessore ai Servizi Sociali di installare un defibrillatore semi automatico presso la Curva Sud dello Stadio “San Filippo” anche alla luce dell’incidente occorso ad un tifoso messinese durante la scorsa partita di campionato.

“Giovedì scorso, durante la partita contro la Turris, un tifoso biancoscudato che stava seguendo la partita in Curva Sud è stato colpito da un malore (precisiamo, non di natura cardiaca) per il quale si è reso necessario l’intervento dei soccorsi che ringraziamo. Fortunatamente la situazione è rientrata ma da rappresentanti delle Istituzioni prima che da tifosi riteniamo opportuna una riflessione preventiva sulla necessità di uno strumento di pronto intervento in un luogo tanto popolato come la Curva Sud sperando che la nostra proposta possa concretizzarsi” hanno dichiarato Carbone, Donato e Siracusano.

“Siamo certi che l’Amministrazione Comunale non si tirerà indietro comprendendo come in situazioni di emergenza l’installazione di un defibrillatore semi automatico posizionato in un luogo agevole da raggiungere possa contribuire a salvare una vita. In mancanza di un positivo riscontro o qualora tale esborso non sia compatibile con le casse del Comune siamo pronti noi stessi – coinvolgendo anche i tifosi della Curva Sud – ad organizzare una raccolta fondi in occasione delle prossime partite casalinghe” continuano i Consiglieri.

“Chiediamo in ogni caso al Sindaco, all’Assessore allo Sport ed all’Assessore ai Servizi Sociali di darci manforte al fine di portare a termine l’iter burocratico di installazione di questo strumento di vita, manifestando questa esigenza al Gruppo Operativo di Sicurezza che come è noto il giorno in cui si disputano gli incontri assume la funzione di Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione” concludono Carbone, Donato e Siracusano.