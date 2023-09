Messina-Turris, paura allo stadio: tifoso accusa malore in Curva

StrettoWeb

Un po’ di paura ieri sera, allo stadio Franco Scoglio, nella fase finale del match tra Messina e Turris, per la cronaca conclusosi sul 3-3. Un tifoso peloritano, infatti, ha accusato un malore. Per fortuna, però, nessuna grave conseguenza: portato in ospedale, l’uomo è stato dimesso poco dopo.

A renderlo sui social è il club, che augura pronta guarigione: “La società ACR Messina in tutte le sue componenti ritiene doveroso porgere gli auguri di pronta guarigione al tifoso che ieri ha avuto un malore in curva sud. All’80° minuto a più riprese i supporter giallorossi hanno cercato di attirare l’attenzione dei soccorritori, i quali dopo aver accertato la situazione medica dell’interessato, hanno ritenuto opportuno portarlo in ospedale, dove lo stesso è stato dimesso qualche ora dopo. Ti aspettiamo presto allo stadio!”, si legge.