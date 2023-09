Fedez ricoverato d’urgenza: cosa è accaduto al rapper?

StrettoWeb

I fan possono tirare un sospiro di sollievo: Federico Lucia, in arte Fedez, è stato ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per un problema di salute che ora sembra essere rientrato. La moglie, l’influencer Chiara Ferragni, ha abbandonato le passerelle della Fashion Week parigina e si è precipitata dal marito, accompagnata dall’amica (e influencer) Chiara Biasi. L’accaduto è rimasto, per molte ore, avvolto nel mistero: qualche storia sporadica della Ferragni (che parla di volo d’emergenza), nessun aggiornamento da parte di Fedez. Lo stesso entourage dei Ferragnez non ha voluto comunicare nulla a riguardo, ma è comunque trapelata la notizia di un trasporto d’urgenza in ospedale e del ricovero nel reparto di Chirurgia.

A rompere il silenzio, dopo 24 ore, è lo stesso rapper tramite i suoi canali social. Una story Instagram, sfondo nero, per spiegare quanto accaduto: “intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere (gastriche ndr.) che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.