Cosa succede a Fedez? Chiara Ferragni rientra di fretta da Parigi

StrettoWeb

Fedez potrebbe di nuovo essere alle prese con problemi di salute. I primi sentori sono arrivati dai social, poi dal rientro a Milano in tutta fretta di Chiara Ferragni, che si trovava a Parigi per la settimana della moda. L’influencer ha pubblicato una foto scattata a casa a Milano, mentre abbraccia i bambini con un cuore e un emoticon. In particolare spicca l’emoji della mani raccolte in preghiera.

Nello stesso momento Davide Marra, il conduttore di Muschio Selvaggio che fa coppia con Fedez da quando Luis Sal non fa più parte del podcast in diretta su Twitch, ha detto: “Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro“. Fedez era l’unico assente dal mega evento organizzato da Marracash, a Milano, a cui hanno partecipato i rapper italiani più noti. Gli amici della coppia non hanno fatto altri commenti sui social. Fedez è apparso in questi giorni a X Factor su Sky, ma si tratta di puntate registrate.

“Non abbiamo alcuna dichiarazione ufficiale da rilasciare su Chiara e Federico“. Liquida così il team di Chiara Ferragni chi chiede il motivo dell’improvviso rientro in Italia da Parigi dell’imprenditrice. Le storie postate dalla Ferragni hanno fatto pensare che il motivo dell’emergenza sia legato alle condizioni di salute di suo marito Fedez. Il rapper è stato operato lo scorso anno a causa di un tumore al pancreas.

Intanto, in base a quanto apprende l’agenzia di stampa Adnkronos, Fedez sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper sarebbe attualmente ricoverato in chirurgia.