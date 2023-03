Fedez torna a parlare sui social: “ho dei tic nervosi dovuti a psicofarmaci”

StrettoWeb

“Il tumore al pancreas è stato un evento molto traumatico e soltanto oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale”. E’ quanto dichiarato oggi da Fedez, in un video pubblicato nelle stories di Instagram. Il rapper è così ricomparso in pubblico dopo una lunga assenza che aveva tenuto i fan col fiato sospeso. Dopo Sanremo, le polemiche e le illazioni su una presunta crisi coniugale con Chiara Ferragni sono state numerose.

“Ciao a tutti, eccomi qua dopo una lunga, lunga assenza. Un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma, eccomi qua a raccontarmi un po’ quello che è successo“, ha detto Fedez. “Anzi tutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato, grazie davvero. E in seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che mi è successo, perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia, che non sono corrispondenti al vero, è giusto che vi racconti io quello che mi è successo. Purtroppo devo partire da un po’ indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico, e solo oggi ho realizzato quanto non mi sono preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. Mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me“.

Fedez e gli psicofarmaci

“Da gennaio – spiega ancora il rapper – mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. L’ho dovuto sospendere senza ‘scalarlo’: solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano rischi importanti. Io correvo rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato un effetto rebound, che è una cosa che non auguro a nessuno“.

Fedez ha dunque subito “un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato forti spasmi muscolari alle gambe, che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare sensazioni di vertigini molto forti, mal di testa incredibile, nausea forte, ho perso 5 chili in 4 giorni. Una cosa che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, motivo per cui non sono potuto essere presente alla presentazione di Lol, né al processo per la strage di Corinaldo. Ad oggi non sono al 100 per cento, ma giorno dopo giorno miglioro“.

Chiara e il futuro

“Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice, mi ha fatto capire tante cose – aggiunge commuovendosi – quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto sulla mia famiglia, su mia moglie. In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, è l’unica persona che mi è stata a fianco e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica totalmente immeritata”.

Il rapper lancia poi un appello e un consiglio ai follower: “Qualsiasi evento traumatico nella vostra vita vi possa accadere, prendetevi cura della vostra salute mentale, delle vostre ferite perché, se non lo farete, saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate nella maniera a volte anche più brutta possibile“.

“Questo è quanto, questo è il riassunto dei miei due mesi di merda. Ci tenevo a ringraziare nuovamente mia moglie, perché ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo. Non è per niente scontato, sono veramente un uomo fortunato“. Il rapper conclude poi con i progetti per il futuro: “nei prossimi mesi conto di affrontare tutti gli eventi traumatici della mia vita nella maniera più complessa, in salita e forse più dolorosa, quella della terapia, senza cercare scorciatoie come ho cercato di fare in questi mesi. Non cercate scorciatoie, perché possono farvi male“.