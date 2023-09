Di Chiara si presenta a Parma: “la Reggina e la gente mi hanno dato tanto, auguro pronta risalita”

StrettoWeb

“Non erano chiare le sorti della Reggina che ringrazio. Mi ha dato tanto la gente di Reggio e gliene sono grato. Gli auguro di tornare presto nelle categoria che è stata e gli compete. Per la trattativa avevamo parlato, ma finché non si sapeva quello che accadeva non si poteva andare avanti. Quando abbiamo saputo che la Reggina non era iscritta, abbiamo parlato con il direttore, il mister, con la società e ci abbiamo messo due minuti a trovare l’accordo per venire”. Così, Gianluca Di Chiara. L’ex esterno sinistro amaranto ha parlato ai microfoni dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Parma.

Immancabile, ovviamente, un passaggio sulla Reggina, per cui ha giocato negli ultimi tre anni, lasciando bei ricordi nei tifosi. Arrivato dopo il ritorno in B degli amaranto, Di Chiara è diventato quasi da subito un punto fermo.