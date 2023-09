Cosenza, altro colpaccio: arriva Gigi Canotto!

StrettoWeb

Solo qualche centinaio di chilometri. Dalla provincia d’adozione a quella di nascita. E’ di Rossano, Gigi Canotto, ma adesso passa al Cosenza. Rimane a casa, nella sua Calabria, dopo l’esperienza alla Reggina, conclusasi amaramente in seguito al suo gol contro l’Ascoli che aveva fatto sognare una città. La società di Guarascio continua a stupire e, dopo il colpaccio Tutino, chiude per l’ala destra. Era tornato a Frosinone, Canotto, dopo il mancato riscatto da parte della Reggina, ma aveva avuto la possibilità di esordire in Serie A. Ora il club rossoblu, che ha chiuso l’operazione a qualche ora dal gong (il calciomercato chiude alle ore 20), ha ufficializzato il calciatore con un simpatico indizio social, un canotto di colore rossoblu, con il logo del Cosenza e Spider Man.

Ma non è l’unico: Zan Majer, come annunciato questa mattina da StrettoWeb, va alla Cremonese, dall’ex amaranto Giacchetta, che da qualche giorno ha chiuso anche per Coda. Il Brescia, invece, è pronto a ufficializzare Liotti.