Calciomercato, dove vanno gli ex Reggina: in 4 hanno firmato, uno è un colpaccio per il Crotone

StrettoWeb

Dopo lo svincolo forzato maturato con la sentenza del Consiglio di Stato che ha decretato la definitiva esclusione della Reggina dal prossimo campionato di serie B, i calciatori ormai “ex” amaranto stanno in queste ore firmando i contratti con i nuovi club per la prossima stagione. Sono quattro in questo momento quelli che hanno già firmato: Gianluca Di Chiara, dopo tre anni consecutivi alla Reggina, è andato nel Parma capolista. Gli emiliani hanno la forte ambizione di andare in serie A e hanno battuto la concorrenza del Palermo: sono le due squadre più attrezzate per la promozione ed entrambe si sono contese Di Chiara fino all’ultimo momento. L’esterno raggiunge Hernani, altro ex Reggina che sta giocando nel Parma.

Gli altri tre ex Reggina che hanno firmato non giocheranno invece nella prossima serie B: Giuseppe Loiacono, dopo quattro anni in amaranto, rimane in Calabria ed è un nuovo difensore del Crotone. I pitagorici vogliono tornare in serie B ma dovranno sfidare la durissima concorrenza di Catania, Avellino e Benevento in un girone C che si prospetta spettacolare per la forza di queste quattro compagini. Loiacono, che quello stesso girone l’ha già vinto con il Foggia nel 2017 e con la Reggina nel 2020, sa come si fa e va ad arricchire notevolmente la forza dei pitagorici.

Anche il giovane centrocampista Alessandro Lombardi va in serie C: ha firmato con il Rimini, dove tra dirigenti e staff del Sant’Agata nei giorni scorsi erano già andati Geria e Calafiore.

Riccardo Gagliolo, dopo non aver raggiunto l’accordo con il Catanzaro, ha deciso di andare a Cipro: giocherà nell’Aek Larnaca.

Non ha ancora firmato, ma è attesa a breve la fumata bianca per il passaggio di Majer alla Cremonese. Anche Rivas dovrebbe rimanere in serie B. Oggi, inoltre, dovrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Canotto dal Frosinone in serie B (forse anche lui a Cremona?). Della Reggina di Pippo Inzaghi, quindi, non ci sarà neanche un calciatore in serie A e pochissimi nelle big di serie B. Un fatto che smonta la narrazione che la Reggina lo scorso anno avesse uno “squadrone” come erroneamente considerato da molti a fronte di quello che era un organico da salvezza tranquilla, da metà classifica. Che tra mille difficoltà ha concluso la stagione al settimo posto, superando tante squadre molto meglio attrezzate.