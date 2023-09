Calabria, a fuoco la casa di Roberto Occhiuto. Forza Italia Villa: “totale vicinanza al Governatore”

StrettoWeb

“Ancora una volta ci ritroviamo ad esprimere solidarietà e vicinanza ad una personalità politica a causa di situazioni poco piacevoli che subiscono nel momento dello svolgimento della propria attività istituzionale“. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento Comunale di Forza Italia di Villa San Giovanni. “Ci riferiamo al rogo che è stato appiccato nelle vicinanze dell’abitazione estiva del Governatore di Forza Italia e della Calabria On. Roberto Occhiuto. Seppur definito casuale dallo stesso Governatore è evidente che l’attività di contrasto e di controllo del territorio, anche con l’ausilio di strumentalizzazione tecnologica adeguata, che la Regione sta attuando contro i piromani che di anno in anno distruggono il patrimonio della Calabria può essere una delle motivazioni plausibili a quanto avvenuto a danno del Presidente Occhiuto”, rimarca la nota.

Pertanto nella qualità di coordinatore Daniele Siclari, il vicecoordinatore vicario Domenico De Marco e il gruppo dirigente del Circolo di Forza Italia di Villa San Giovanni e tutti i suoi iscritti, “a lui, alla sua famiglia esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà nella convinzione che simili avvenimenti non faranno indietreggiare il Governatore Occhiuto e la sua squadra nel continuare l’azione di contrasto che importanti risultati ha portato e che rappresenta ancora una volta una delle tante azioni di buon governo a livello regionale a guida Forza Italia che il governatore Occhiuto sta portando avanti”, conclude la nota.