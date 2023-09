A fuoco la casa di Roberto Occhiuto: “incendio casuale? Ma io vado avanti” | VIDEO

StrettoWeb

“La mia casa, così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per eludere i controlli e per rendere più difficili gli spegnimenti. Andiamo avanti, più determinati di prima, contro questi criminali“. Lo scrive il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, postando sui social un video in cui mostra i danni che le fiamme di un devastante incendio hanno causato alla sua casa di Belvedere, nel cosentino.

“Tolleranza Zero“, scrive il governatore calabrese, spiegando come probabilmente si sia trattato di un caso fortuito e che sia una coincidenza che propria la sua casa è andata a fuoco. Ma solleva anche qualche dubbio. E’ ben visibile infatti come, nella zona limitrofa all’abitazione, il verde e la vegetazione siano intatte, quasi come se l’incendio fosse mirato. Ma ad ogni modo, chiosa Occhiuto, “io vado avanti. La campagna” contro i piromani prosegue.