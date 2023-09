StrettoWeb

Giornata drammatica in Sicilia per quanto riguarda gli incendi. I roghi hanno interessato tutte le province dell’Isola provocando due morti ed un ferito. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta per rischio incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, sabato 23 settembre.

È prevista una pericolosità arancione (livello di preallerta) su tutta la regione. Nessuna allerta per quanto riguarda le temperature.