Aeroporto di Reggio Calabria, Occhiuto: “vi ricordate le polemiche? Quando sono arrivato era chiuso, adesso arriva Ryanair”

“La Calabria sta cambiando rotta si anche per quanto riguarda le rotte aeree e mi riferisco agli aeroporti che devono collegare la Calabria ad altre città italiane ed europee. In tutta Italia ci si preoccupa del fatto che le principali compagnie vogliano ridurre il numero dei voli. In Calabria abbiamo fatto una manifestazione di interesse qualche settimana fa chiedendo alle compagnie aeree se volessero volare in Calabria, l’abbiamo preparata bene, io sono andato a Bruxelles, ho parlato più volte con i vertici delle compagnie aeree ed è servito a qualcosa perchè abbiamo una buona notizia. Ryanair ha annunciato che è disponibile a fare 12 nuove rotte dalla Calabria verso città europee e italiane, 5 nazionali e 7 internazionali”. Lo ha detto oggi pomeriggio il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video in cui fornisce ulteriori dettagli sui nuovi voli in arrivo negli scali calabresi.

“Ben 8 di queste rotte – ha precisato Occhiuto – riguardano l’aeroporto ‘Tito Minniti’ di Reggio Calabria. Ricordate le polemiche a Reggio? Quando mi sono insediato l’aeroporto di Reggio era praticamente chiuso, non c’era neanche il volo per Roma, ho fatto mettere il volo per Roma e oggi stiamo rilanciando tra tutti gli aeroporti, anche quello di Reggio”. Il video:

Nuovi collegamenti aerei in Calabria, le parole di Occhiuto con focus su Reggio