Tumore al quarto stadio, Messina Denaro non si regge in piedi e non mangia: chiesta la scarcerazione

StrettoWeb

Da giorni si parla dell’aggravarsi delle condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere de l’Aquila. L’ex latitante, affetto da un tumore al quarto stadio, è in cura all’interno del penitenziario: di fronte alla sua cella è stata allestita una stanza per la chemioterapia. Nelle scorse settimane il capomafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologici ed era però rientrato nell’istituto di pena in giornata, ma pochi giorni fa è stato nuovamente ricoverato per controlli.

“Ormai non mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di un ricovero urgente perché ha bisogno di flebo per essere alimentato. La sua situazione non è più gestibile dalla struttura nella quale è rinchiuso in regime di 41bis“. Lo ha dichiarato l’avvocato Alessandro Cerella, che affianca la legale nella difesa di Matteo Messina Denaro. I difensori, viste le condizioni di salute in peggioramento del superlatitante, ne chiedono il ricovero immediato presso una struttura ospedaliera, per gestire da lì il cancro al quarto stadio.

Secondo l’avvocato sarebbe “un vero e proprio bullismo di Stato a tenerlo dentro. La nostra richiesta è che esca e vada in un ospedale, non mi importa se si trova a Napoli, Milano, Bergamo, Brescia, ma deve essere ricoverato al più presto. Ha bisogno di un infermiere h24 mentre è sorvegliato h24 dalla penitenziaria“. “Lo stanno lasciando morire, vedono che è un continuo via vai di macchina per l’ospedale. Qualche giorno fa ha subito un piccolo intervento di urologia alla prostata, domenica una tac, adesso si attende l’esito. Quando mi reco da lui, lo vedo debilitato. Se lo lasciano così muore, è questione di giorni, è un cancro al quarto stadio. Ha smesso di mangiare, beve solo integratori e acqua“, conclude Cerella.