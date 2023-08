Matteo Messina Denaro peggiora: ospedale dell’Aquila di nuovo blindato

StrettoWeb

Il boss Matteo Messina Denaro è stato di nuovo sottoposto ad un controllo urgente all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, come riporta il Messaggero. Si ipotizza dunque un peggioramento delle sue condizioni di salute, sebbene non vi siano comunicazioni ufficiali in tal senso. Il ricovero per controlli si è reso necessario un paio di giorni fa, come dimostrano le sirene spiegate della scorta e l’ospedale di nuovo blindato, circondato da forze dell’ordine in divisa e in borghese.

Secondo indiscrezioni, per il mafioso di Castelvetrano si sarebbe resa necessaria una visita di controllo per sottoporsi a una Tac, che si è svolta nel padiglione “ex G8” del San Salvatore. In base a quanto appreso da Il Messaggero, “non è escluso che a stretto giro, giorni o al più poche settimane“, Matteo Messina Denaro debba essere nuovamente ricoverato.