Non c’è pace per Tony Hadley: dopo l’incidente a Palmi, il cantante è stato ricoverato d’urgenza in Irlanda

“Tony Hadley, una serie di sfortunati eventi”: potrebbe essere il titolo di un nuovo romanzo di Dickens, invece è quanto sta accadendo all’ex leader dei Spandau Ballet che, in questo periodo, non se la sta passando proprio bene. Dopo l’incidente in camerino prima del concerto di Palmi dove, nonostante la caduta, ha portato avanti lo spettacolo seduto su uno sgabello, Hadley è stato ricoverato e operato all’ospedale di Lamezia Terme per una frattura al ginocchio. L’intervento è andato bene, il cantante ha ringraziato tutto lo staff lametino ed è tornato ad esibirsi in giro per l’Europa.

Il tour però, ha subìto un’altra brusca frenata per colpa di un’altra disavventura: ieri sera infatti, prima dell’esibizione prevista in Irlanda del Nord, l’ex frontman della band è stato ricoverato d’urgenza per cause ancora da chiarire. Già durante il soundcheck aveva dato cenni di malessere ma, forte come sempre, ha cercato di portare a termine il suo lavoro. Purtroppo però, nonostante la forza di volontà, poco prima di esibirsi ha comunicato di stare male ed è stato portato in ospedale.

Al suo posto, Brendan Quinn di Belfast (cantate locale), che ha portato a termine lo show. Michelle McTernan, responsabile delle pubbliche relazioni per l’evento, ha dichiarato al Belfast Telegraph: “abbiamo dovuto fare ciò che era giusto nei suoi confronti ed è stato portato in ospedale, la sua troupe è andata con lui, per restare uniti. Ci auguriamo che guarirà presto”.