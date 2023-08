Palmi, Tony Hadley cade nel camerino e poi canta seduto e fasciato davanti a 20 mila persone

StrettoWeb

Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, e’ scivolato questa sera all’interno del camerino prima del concerto di Ferragosto a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Il cantante ha tenuto ugualmente il live con la sua band davanti a 20 mila persone, seduto su uno sgabello con la gamba fasciata. Per il 63enne londinese si teme la rottura del menisco.

Domani mattina saranno eseguiti gli accertamenti all’ospedale di Lamezia Terme. Prima del concerto in Piazza Primo Maggio per la festa popolare della Varia di Palmi, Hadley ha ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica di Ruggero Pegna quale Music Legends Award ai miti della musica mondiale.