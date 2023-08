Taormina: chiosco impiantato nel 1989 non ha mai pagato il suolo pubblico. De Luca: “i titolari stanno rimuovendo la struttura”

StrettoWeb

“Con le buone maniere si ottiene tutto? Io ho il mio metodo! Ringrazio i titolari del chiosco di Via Apollo Arcageta che stanno rimuovendo tutta la struttura evitandomi la fatica di farlo personalmente”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Questo chiosco impiantato nel 1989 non ha mai pagato il suolo pubblico un danno per le casse municipali di oltre 70 Mila euro e mai nessuno si è preoccupato di riscuotere o di farlo rimuovere. Con i regolamenti approvati nell’ambito del “Salva Taormina” procederemo nei prossimi giorni ad avviare le procedure per il distacco dell’acqua delle utenze non domestiche ed alla riduzione per le utenze domestiche mentre passeremo a setaccio tutti i locali intestatari dell’occupazione del suolo pubblico con la sospensione o revoca della licenza per i morosi”, conclude De Luca.