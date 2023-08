Sant’Eufemia esplode di allegria: grande successo per la sagra delle crespelle e delle pannocchie | FOTO

StrettoWeb

Ieri sera di fronte al Municipio, a Sant’Eufemia d’Aspromonte, sono esplosi il divertimento e l’allegria. Una piazza gremita, con cittadini eufemiesi, ma anche turisti e tanti emigrati tornati in paese per le vacanze estive, ha accolto con entusiasmo lo spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale del Monte Carmelo, presieduta da Giuseppe Nigido, con l’imprescindibile collaborazione dei Ragazzi di Quartiere, animatori di tante serate in questa attivissima estate eufemiese.

La “Sagra delle crespelle e delle pannocchie”, “manifestazione enogastronomica che esalta i sapori del territorio e la vocazione agricola del Comune pre-aspromontano“, è stata un successo e ha portato l’allegria in paese, dove i cittadini attendevano da tempo un ritorno alle belle abitudini di un tempo. Quelle in grado di far tornare bambini e di far sentire il calore della prossimità con i propri concittadini, in nome della tradizione culturale e gastronomica.

Oltre alla possibilità di degustare prodotti tipici locali, ma anche tante leccornie come popcorn e crepes, i presenti hanno potuto assistere allo spettacolo musicale “Tradizioni, usi e costumi del nostro territorio”, presentato dallo spumeggiante Prof. Saverio Garzo, da sempre impegnato in attività di promozione culturale per la comunità eufemiese. Poesia, musica, risate, folklore argomenti di attualità e tanta allegria sono state le parole d’ordine di una serata egregiamente riuscita. Sfogliando la gallery fotografica in alto è possibile vedere solo alcuni dei tanti momenti della serata.