A Sant’Eufemia d’Aspromonte arriva la sagra delle crespelle e delle pannocchie | INFO

Continua l’impegno dell’Associazione Culturale del Monte Carmelo dopo la riuscitissima festa del 16 luglio, che ha dato inizio al ricco e variegato programma estivo del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. L’appuntamento questa volta è fissato per il 6 di agosto in piazza Municipio a partire dalle ore 19:30, dove i membri del Monte Carmelo, con la preziosa collaborazione dei Ragazzi di Quartiere, daranno vita alla “Sagra delle crespelle e delle pannocchie”, manifestazione enogastronomica che esalta i sapori del territorio e la vocazione agricola del Comune pre-aspromontano.

Si potranno prenotare i tavoli per degustare comodamente le tipicità locali, potendo assistere allo spettacolo musicale “Tradizioni, usi e costumi del nostro territorio”, presentato dal Prof. Saverio Garzo, la cui figura è da sempre impegnata nella promozione turistico-culturale della comunità eufemiese.

Come precisato dal Presidente Giuseppe Nigido, l’Associazione tra i tanti obiettivi di carattere civile e religioso, si prefigge anche quello di coniugare i cibi più semplici e genuini con il folklore aspromontano. La musica rappresenta un momento di unione, un modo autentico di esprimere tutta la solarità, la cordialità e la convivialità di cui la gente di Calabria è capace.

“Squadra che vince non si cambia, quindi buona sagra a tutti. Vi aspettiamo numerosi per passare insieme una serata in allegria“, fanno sapere dalla neonata e già attivissima associazione eufemiese. In calce all’articolo la locandina con tutte le informazioni utili sull’evento.