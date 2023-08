Saladini e la confessione a Criscitiello subito dopo la contestazione: “ti ammazzo…” | VIDEO

StrettoWeb

Se non ci fosse stata di mezzo l’attesa, e la curiosità, per un appuntamento che la piazza attendeva da mesi, la sua intervista sarebbe quasi quasi passata anche in secondo piano. Ha sorpreso tutti, in primis i dipendenti di Sportitalia, la contestazione che alcuni tifosi della Reggina hanno rivolto a Felice Saladini fuori dagli studi dell’emittente di Milano di cui era ospite. L’imprenditore lametino è stato così costretto a ritardare il suo intervento (aveva portate i bambini con sé), dopo la mediazione del giornalista Michele Criscitiello.

In un breve video su Instagram, poi, la pagina di Sportitalia ha ripreso alcuni secondi dell’incontro tra Saladini e Criscitiello, con il saluto tra i due e l’ingresso negli studi. Il patron amaranto ha confessato al giornalista qualcosa in relazione alla contestazione dei tifosi: “mi è arrivato vicino, ‘ti ammazzo, ti ammazzo”, dice Saladini in riferimento a qualcuno. Qui di seguito il video.

