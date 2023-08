Clamoroso Reggina, Saladini contestato fuori dagli studi di Sportitalia: il suo intervento ritarda

StrettoWeb

Clamoroso quanto sta accadendo in queste ore fuori dagli studi di Sportitalia a Milano. Alcuni tifosi della Reggina, infatti, hanno contestato Felice Saladini, pronto ad entrare negli studi dell’emittente per essere intervistato nel corso dello “Speciale Calciomercato”. L’imprenditore lametino avrebbe dovuto essere presente a partire dalle ore 23, ma sta ritardando il suo ingresso per via dei fatti sopracitati.

Il conduttore, il giornalista Michele Criscitiello, sta provando a mediare fuori dagli studi. Alcuni tifosi, informati della sua presenza, non l’hanno evidentemente presa bene e chiedono spiegazioni. Situazione in evoluzione.