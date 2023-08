Da Reggio Calabria alla Rai, gli aneddoti di Sabina Stilo e l’amore per la sua terra: “io coraggiosa a lasciarla”

StrettoWeb

Nata e cresciuta a Reggio Calabria, il suo lavoro l’ha portata fuori dalla sua terra, quella stessa terra che però non ha mai dimenticato e in cui ritorna spesso. Il suo post sul Lido Comunale ha suscitato un po’ di reazioni, ma lei ha tenuto a precisare subito che non si tratta di polemica. La conduttrice Rai Sabina Stilo, che sta presentando il Reggio Calabria Film Fest, è intervenuta a StrettoWeb, parlando della sua terra.

“Il mio non era un post polemico, ma una riflessione da condividere con tutti. Ho fatto una passeggiata in Via Marina, ha rievocato tutti i miei ricordi, ma al Lido non venivo da tantissimo e mi è dispiaciuto molto vederlo in quel modo. E’ un simbolo”. In riferimento alla città di Reggio, “è sbagliato rappresentare questa terra nella sua accezione negativa. Non nego che non ci siano problemi, ma le risorse ci sono e serve metterle in moto. Noi, che facciamo comunicazione, dobbiamo mandare un messaggio positivo”.

Sabina, come tanti, ha lasciato la città di Reggio per fare carriera. Durissima lasciare la famiglia: “non è stato facile andar via dalla mia famiglia – aggiunge – La tua terra è dove c’è la tua famiglia. Se ripenso adesso, avendo due figlie grandi, ho avuto una bella botta di coraggio. Ma ho portato con me i valori, le tradizioni, che spero di trasmettere a loro”. In evidenza la video-intervista con gli aneddoti dell’infanzia raccontati dalla conduttrice, che si dice emozionata.

