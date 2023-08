La conduttrice Rai ritorna dopo anni al Lido Comunale di Reggio: “perché ora questa decadenza?”

StrettoWeb

E’ nata a Reggio Calabria e ha vissuto l’infanzia in città. Anche quella bella, del Lido Comunale. Poi ha spiccato il volo in giro per l’Italia: conduttrice, giornalista, attrice. E intanto quel Lido scompariva, sotto l’incuria e la strafottenza di chi avrebbe dovuto gestirlo. Ora, Sabina Stilo, a Reggio è tornata. Sta conducendo il Reggio Calabria Film Fest. Lo ha rivisto, il Lido, totalmente cambiato (ovviamente in negativo) rispetto a quando lei lo viveva con gioia. Adesso rimane solo la nostalgia e il ricordo. Con la solita domanda: perché adesso è così?

“Il lido comunale, la terza a destra era la cabina che affittavamo per l’estate – scrive Sabina Stilo su Instagram – Ma era molto di più, gli amici che si incontrano, i giochi di spiaggia, le cantate con la chitarra, i primi battiti di cuore, la condivisione dei sogni, l’attesa della mamma che staccando dal lavoro avrebbe portato i panini per pranzo e urlare a tutti “ sta arrivando mamma si mangia!”, la sensazione di libertà quando andavi a prendere un ghiacciolo al bar sotto il portico con i piedi che bruciavano per il calore del pavimento, mai una volta avere le infradito e altrimenti che libertà sarebbe stata?”.

“Era questo ma molto molto di più e adesso?”, si chiede. “Che dolore questa decadenza, un luogo che rappresenta nella sua semplicità la distruzione della memoria di questa meravigliosa città. Sono fortunata perché ho vissuto un’infanzia fatta di piccole cose ma tanto emozionanti e grazie a queste piccole cose ho costruito i miei ricordi. Grazie Reggio”.