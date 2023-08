Furia Bandecchi, rissa in Aula: il Sindaco di Terni insulta il capogruppo FdI, interviene la Polizia | VIDEO

StrettoWeb

Hanno fatto il giro di web e social le immagini della rissa in Aula al Consiglio Comunale di Terni. Protagonista, in negativo, il Sindaco Stefano Bandecchi, fino a qualche mese fa Presidente della Ternana. Quest’ultimo, tra l’altro, nei giorni scorsi è più volte intervenuto anche sulla vicenda Reggina, citato pure da Ilari, a cui ha risposto con un video.

Tornando al Consiglio Comunale della città umbra, la furia di Bandecchi si è scatenata in seguito alle parole di Orlando Masselli, esponente dell’opposizione (Fratelli d’Italia) che ha criticato l’operato della Giunta in merito ai conti del Comune. E’ così intervenuto il primo cittadino, che sin da subito si è mostrato stizzito, alzando i toni. “Sono uscito perché proverei vergogna a essere nei banchi dell’opposizione di Fratelli d’Italia. Masselli, lei ha gestito la cassa in questi cinque anni e si deve vergognare di dire che oggi servono soldi. Continui a ridere Masselli, altrimenti le volano via i denti dalla bocca”, ha detto Bandecchi riferendosi all’avversario politico.

Quest’ultima frase non è andata giù a Marco Celestino Cecconi, capogruppo di Fratelli d’Italia, il quale, in piedi, ha invitato il Sindaco a moderare i toni. Nulla da fare. L’atteggiamento ha fatto infuriare ancor di più Bandecchi, che con fare minaccioso si è spostato dalla sua postazione e si è avvicinato a Cecconi. Se non fosse stato per l’intervento della Polizia Locale presente in Aula, probabilmente i due sarebbero arrivati alle mani. La seduta, per questo motivo, è stata immediatamente sospesa e Bandecchi è stato portato fuori dall’aula. In evidenza il video.

Calenda: “Bandecchi aveva dato prove simili in passato…”

Questo è “il sindaco di Terni, regolarmente votato dalla maggioranza dei cittadini. Un personaggio che aveva dato prove simili già in passato. Possiamo ancora far finta che non ci sia una correlazione tra il livello generale di istruzione e la qualità della rappresentanza politica? Così Carlo Calenda dopo la rissa con protagonista Bandecchi.