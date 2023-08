Reggina, Bandecchi replica a Ilari: “lei è inconsistente cerebralmente, fa parte dei club dei coglioni” | VIDEO

StrettoWeb

A furia di parlare, parlare, parlare, Manuele Ilari si sta rivelando subito per quello che è: un millantatore nato. Nelle scorse ore in una delle tante interviste rilasciate improvvisamente a pioggia dopo essersi nascosto per 29 giorni dall’acquisizione della proprietà della Reggina, ha detto che Stefano Bandecchi, oggi Sindaco di Terni e già Presidente della Ternana, gli aveva provato a vendere la Ternana che non avrebbe avuto i conti in ordine. Una ricostruzione che puzzava, conoscendo la storia di Bandecchi e della Ternana e quella dello stesso Ilari che nei mesi scorsi aveva provato a rilevare Messina, Alessandria e Catania ed era stato respinto da tutti per la sua inconsistenza economica.

In un video pubblicato su Instagram, in serata Bandecchi ha risposto molto duramente a queste insinuazioni di Ilari non solo stroncando le sue ennesime bugie, ma anche rivelando come fosse stato Ilari ad aver provato a rilevare la Ternana (che si aggiunge, quindi, a Messina, Catania e Alessandria) ma Bandecchi lo aveva respinto “perchè non poteva permettersi né di acquistarla né di mantenerla“. Le parole di Bandecchi sono pazzesche, “lei è inconsistente cerebralmente, fa parte dei club dei coglioni“. Soltanto Felice Saladini poteva cedere una società di calcio, per giunta importante come la Reggina, ad un personaggio del genere…