Reggio: l’esatto momento della fuga dei Bronzi dal Museo a Cesare, per un gelato che “R”iace | VIDEO

Qualche giorno fa su StrettoWeb abbiamo raccontato dello “spostamento” dei Bronzi di Riace dal Museo alla Gelateria Cesare. Uno schiaffo alla routine, per le due statue, stanche di rimanere immobili da anni a farsi osservare da chiunque. E così, che sarà mai una piccola fuga di qualche metro per assaggiare il gelato del noto chioschetto verde?

Nel video in evidenza è possibile vedere l’esatto momento in cui i Bronzi, usciti dal Museo, scendono verso la gelateria, saltando anche la fila, prima di gustarsi un buon gelato; un gelato che “R”iace. Tra l’altro, per l’occasione, si rendono anche conto che è stato dedicato un gusto tutto per loro, il Bronzato (caramello al burro salato).

L’iniziativa nasce dalla presenza, ideata da Davide Destefano, di piazzare accanto al chiosco due sagome di cartone dei Bronzi, con l’obiettivo di scattare foto divertenti e originali mentre ci si sta gustando il gelato. Taggando la gelateria, quest’ultima riposterà poi la storia su Instagram.