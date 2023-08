Reggio Calabria, i Bronzi di Riace si “spostano” da Cesare per un gelato

StrettoWeb

Stanchi della solita routine – immobilizzati da anni all’interno di un Museo a farsi osservare per ore e ore 365 giorni l’anno – hanno deciso di trasgredire, “scappando” e trasferendosi a pochi metri, alla Gelateria Cesare. Almeno stanno freschi. Il riferimento è chiaramente ai Bronzi di Riace, ma non a quelli veri, bensì a due sagome.

Da oggi, 7 agosto, è infatti possibile, per chi fa un salto da Cesare per un gelato al volo, osservare le due sagome davanti al chioschetto verde e scattare qualche foto. L’obiettivo? Promuovere il più grande brand di Reggio Calabria nel mondo, le due statue appunto, con un’azione di marketing che si interseca con la gelateria simbolo della città, proprio a pochi passi dal Museo, dove sono esposte. Scattare una foto con lo sfondo del gelato e delle due sagome, e condividere immediatamente l’immagine sui social o nei vari gruppi di chat, sarà utile per promuovere ancor di più due pezzi di storia di Reggio Calabria.