Da un mese Reggio Calabria piange “Mitch”: avviata raccolta fondi per Domenico Billari

Di seguito la nota stampa dell’associazione ESN Rhegium in merito ad una raccolta fondi per avviare una borsa di studio in nome di Domenico Billari, noto a tutti come Mitch, morto lo scorso mese di luglio. Ex studente del liceo Classico del Convitto Nazionale Tommaso Campanella e della facoltà di Architettura, Domenico è morto a soli 44 anni.

Era molto noto in città, da sempre impegnato in diversi settori, anche di volontariato. Domenico è morto in seguito ad una lunga malattia contro a quale ha lottato per diverso tempo.

“Con incolmabile tristezza, l’associazione commemora la perdita di Domenico Billari, Mitch per gli amici. Già Presidente dell’associazione ESN Rhegium, Mitch non era solo un volontario, ma anche un amico prezioso e membro di questa grande famiglia.

La sua dedizione e passione hanno lasciato un’impronta indelebile nelle nostre vite e per ricordare la sua memoria abbiamo voluto organizzare una raccolta fondi per creare una borsa di studio in suo onore che possa aiutare altri studenti a realizzare i propri sogni accademici. Ogni donazione, grande o piccola, farà la differenza. Unisciti a noi nel sostenere questa causa meravigliosa e diffondi il messaggio

https://gofund.me/a60d1977“, conclude la nota firmata da Domenico Battaglia, Presidente ESN Rhegium.