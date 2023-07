Reggio Calabria dice addio a “Mitch”: lo strazio della città per la morte di Domenico Billari

StrettoWeb

Reggio Calabria piange. Venerdì 21 luglio è venuto a mancare Domenico Billari, conosciuto da tutti come Mitch. Ex studente del liceo Classico del Convitto Nazionale Tommaso Campanella e della facoltà di Architettura, Domenico è morto a soli 44 anni.

Domenico Billari era molto noto in città, essendo da sempre impegnato in diversi settori, anche di volontario. Tra le altre cose è stato anche presidente della sezione reggina dell’associazione europea ESN (Erasmus student network), accogliendo studenti stranieri coinvolti in programmi di interscambio universitario. E tra i tantissimi messaggi, post e commenti sui social in ricordo di Mitch, spicca proprio il post di Erasmus Student Network Reggio Calabria. “Con incolmabile tristezza, l’associazione commemora la perdita di Domenico Billari, Mitch per gli amici. Già Presidente della nostra associazione, Mitch non era solo un volontario, ma anche un amico prezioso e membro di questa nostra grande famiglia, la stessa nella quale lui stesso ci ha accolti per primo – si legge nel post –. La sua dedizione e passione hanno lasciato un’impronta indelebile nelle nostre vite. In questo momento di dolore, siamo vicini alla famiglia, offrendo il nostro abbraccio affettuoso e le nostre più sentite condoglianze. Mitch ha affrontato una dura malattia con l’immensa forza e positività che lo hanno sempre contraddistinto.

Non l’assenza, ma la pienezza che lascia nei nostri cuori, sarà grinta e spinta per onorare al meglio il suo prezioso contributo“, conclude il post.

Domenico è stato ucciso da una lunga malattia dei quali molti non erano a conoscenza. Ha lottato per tanto tempo, ma alla fine, purtroppo, il male incurabile che lo affliggeva ha avuto la meglio. I funerali si svolgeranno martedì 25 luglio alle ore 10 nella chiesa di Fossato.