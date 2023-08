Reggina, Versace e la totale sinergia delle Istituzioni: “ringrazio Occhiuto”

StrettoWeb

Nel marasma generale di questi giorni in casa Reggina, emerge un elemento che ha stupito – in positivo – un po’ tutti: la grande compattezza di tutta la piazza, e non solo a parole, anzi. Comune, Città Metropolitana e Regione si costituiranno in giudizio per il Consiglio di Stato, mentre gli ultrà saranno presenti a Roma. Tutti, tutti uniti al fianco della Reggina. Quantomeno in tempi recenti, crediamo sia la prima volta, e lo abbiamo evidenziato in altro articolo.

Di questo è soddisfatto anche il Sindaco f.f. metropolitano Carmelo Versace, che ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso del saluto di ieri dei tifosi alla squadra al Sant’Agata: “bisogna ringraziare il Governatore Occhiuto, è sinergia totale, non ricordo che nella storia ci sia mai stata. Anche tanti Sindaci della Città Metropolitana volevano costituirsi in giudizio”, ha detto. Pubblicamente, dunque, il Sindaco ha ringraziato il Governatore calabrese. Un gesto non scontato, alla luce di quelli che sono stati e continuano spesso ad essere gli attriti e le diversità di vedute su numerosi argomenti.

“Continueremo a mediare fino alla fine – ha aggiunto – io ci credo e spero si possa mettere la parola fine con la nuova cordata. Sono tutti nomi importanti, ma non è una questione di nomi. Non c’è una mancanza di volontà di acquistare, ma resistenza a cedere da parte di Ilari. E che Saladini facesse la sua parte”.