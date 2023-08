Reggina, la proposta di un tifoso per il “viaggio” a Roma: “il Comitato, i Sindaci, l’Iban. E poi un obbligo…”

StrettoWeb

Le proposte si sprecano, intorno alla Reggina. In questi giorni difficili tanti tifosi provano a dire la propria, tra pensieri, riflessioni e appunto proposte. Sappiamo bene quella che è l’intenzione degli ultrà: recarsi a Roma in occasione dell’udienza al Consiglio di Stato. Lo hanno annunciato nel corso dell’iniziativa di qualche sera fa al Granillo.

Forse anche alla luce di questo annuncio, un tifoso ha scritto alla redazione di StrettoWeb per dire la sua in merito alla trasferta nella capitale. “Tristezza, amarezza e sconcerto attanagliano i Cittadini Reggini, cosa fare? Ogni iniziativa è sempre cosa buona, ma se non si organizza un evento eclatante, di caratura nazionale, ogni buon proposito rimane fine a se stesso. Siamo nelle mani di una classe politica insipida, costituita da pseudo dirigenti politici “ATTENDISTI”, rivela.

“Per avere la possibilità di scalfire il muro che hanno costruito tra noi e ogni speranza, bisognerebbe creare un “Comitato Amaranto” (presidente, commercialista e legale conoscitore della vicenda) e organizzare un picchettaggio, quindi la presenza pacifica dei supporters nei 3 giorni antecedenti la sentenza che si terrà a Roma. Cosa e come organizzare?“.

“ Programmare un treno o un pullman “Amaranto” da Reggio Calabria con l’obbligo della partecipazione a condurre il popolo Amaranto ai due sindaci f.f e i ns. parlamentari”.

“Amaranto” da Reggio Calabria con l’obbligo della partecipazione a condurre il popolo Amaranto ai due sindaci f.f e i ns. parlamentari”. “ Aprire Iban e allestire una raccolta fondi per la trasferta, documentando naturalmente le spese di viaggio, di vitto, etc, con alloggio fisso in tenda. In tal modo le spese affrontate da chi si recherebbe a Roma, sarebbero ripartite anche tra chi non può recarsi nella Capitale!.

e allestire una raccolta fondi per la trasferta, documentando naturalmente le spese di viaggio, di vitto, etc, con alloggio fisso in tenda. In tal modo le spese affrontate da chi si recherebbe a Roma, sarebbero ripartite anche tra chi non può recarsi nella Capitale!. “Obbligo di sfoggiare esclusivamente i colori Amaranto, rendendo vietato la “giacca e cravatta ” perché Zelensky insegna”, salvo la fascia tricolore del sindaco f. f indossata tassativamente su maglia Amaranto!”.

“Slogan: Vietato piangere quando ancora si è in agonia. Questa è la mia idea, pacifica ma incisiva. Solo così i Cittadini Reggini e la Storia sapranno chi erano i Buoni e chi i Cattivi, solo così i politici nazionali e regionali che erano in piazza potranno veramente dire di “averci messo la faccia”, conclude il tifoso.