Reggina, il nuovo appello della Sud affisso in ogni angolo della città: bella iniziativa per giorno 29 | FOTO e DETTAGLI

La Curva Sud della Reggina ha diramato un altro comunicato in seguito a quelli numerosi dei giorni scorsi che si vanno ad aggiungere agli striscioni e alle varie iniziative. E’ un invito, fatto col cuore, a tutta la tifoseria in vista di giorno 29. E’ un appello, una richiesta a tutta la piazza. La lunga nota è stata affissa in ogni angolo della città, dal centro allo stadio passando per le solite “zone strategiche”. L’obiettivo, ovviamente, è far sì che il messaggio arrivi a più gente possibile.

“Il 29 agosto 2023 – si legge – Reggio Calabria è chiamata a scendere in campo per giocare una delle partite più importanti della propria storia calcistica. Speculatori, lestofanti e pagliacci hanno portato la nostra amata Reggina sull’orlo del precipizio. Ma Reggio Calabria non può morire, Reggio Calabria non deve morire. E’ arrivato il momento di tirare fuori l’orgoglio reggino, è arrivato il momento di far scorrere più velocemente nelle vene il sangue amaranto. Tutti a Roma! Non è un semplice slogan, ma è il grido di un popolo interno che dovrà dimostrare il senso di appartenenza alla propria maglia e alla propria terra.

“Dimostriamo a tutti, ma soprattutto a noi stessi, che Reggio non si piega: non si piega ai presidenti di turno che giocano con le nostre passioni, non si piega alle istituzioni calcistiche che decidono le sorti di una squadra e di una città intera, per i propri sporchi interessi. Ci giochiamo una finale, lo spareggio più importante della nostra vita calcistica”. Tutti a Roma! Da ogni parte d’Italia, verso Roma con l’orgoglio reggino davanti, uniti e compatti dietro un unico grande striscione dove chiedere “Giustizia per la Reggina”.

A chi non potrà essere presente a Roma, la Sud consiglia un altro gesto, altrettanto bello e importante: “Invitiamo i Reggini che non potranno essere presenti a Roma ad esporre, nelle proprie case, il 29 agosto, una bandiera, una sciarpa… ad indossare la maglia amaranto, al lavoro, per le strade, in casa!! Coloriamo la città dei nostri magici colori per non far sentire soli i ragazzi che difenderanno l’onore di Rggio davanti al Consiglio di Stato. Domenica sera, alle ore 20.30, a Piazza Italia, verranno diramate le ultime info per l’organizzazione di una delle “trasferte” più importanti della nostra storia. Reggio vuole giustizia, giù le mani dalla Reggina!”, concludono. Le ultime info, dunque, domani sera, a poco più di un giorno dall’udienza.