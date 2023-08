Reggina, un gruppo di tifosi sbotta: “Ilari, Saladini e Cardona, ora basta!”

StrettoWeb

“Da tempo assistiamo in silenzio alla drammatica situazione che sta vivendo la nostra amata Reggina, ma ora non possiamo più tollerare questa vergogna. Il tempo delle chiacchiere è finito. La nostra squadra del cuore sta agonizzando sotto gli occhi di tutti, mentre la vecchia e la nuova proprietà si rimpallano le colpe e non si rendono conto che per noi la Reggina non è solo un club di calcio, ma una passione vera che va rispettata e onorata”. Così comincia il comunicato di un gruppo di tifosi, RegginaLife, sulla drammatica situazione amaranto. Il gruppo di tifosi dice: “Ora basta! Fate tutti un passo indietro e lasciate libera la nostra Reggina prima che sia troppo tardi”. E ne ha per tutti.

“Al signor Ilari chiediamo di cedere le quote immediatamente, come promesso la settimana scorsa, senza se e senza ma. In un mese di proprietà non è mai stato al Centro Sportivo Sant’Agata, nemmeno quando è stato convocato dalle istituzioni, anzi, ha avuto il coraggio di offendere tutti noi dichiarando di non sentirsi al sicuro in città”.

“Al signor Saladini diciamo che non può ora lavarsi le mani dalla situazione attuale. È lui il responsabile delle scelte fatte in passato, che hanno portato a questo disastro. Inoltre, se il Consiglio di Stato dovesse bocciare il ricorso, le quote di una società fallita tornerebbero nelle sue mani e lui perderebbe, oltre alla credibilità, tutti i soldi investiti”.

“Al signor Cardona chiediamo come ha potuto tradirci così. Un anno fa ci siamo fidati di lui, uomo integerrimo dello Stato e dello Sport. È stato il garante di una proprietà e di un progetto che si sono rivelati una farsa. E quando la nave stava per affondare ha dato le dimissioni ed è sparito”.

“Noi tifosi non meritiamo tutto questo. Meritiamo rispetto, trasparenza e serietà. Meritiamo una Reggina nostra! Nella consapevolezza che noi ci saremo sempre a prescindere dalla categoria. Siamo stanchi di subire e di essere presi in giro. Vogliamo una svolta definitiva e radicale. Non molleremo mai! La Reggina è nostra e nessuno ce la può togliere! Forza Reggina!”, si conclude il comunicato.