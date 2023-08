Reggina, tra il mancato arrivo di Ilari e le parole di Saladini: il Direttore di StrettoWeb a Radio Gamma

StrettoWeb

Le notizie sulla Reggina continuano a susseguirsi tra aggiornamenti, ribaltoni e colpi di scena. Purtroppo, però, non si parla affatto di campo, come invece dovrebbe essere, considerando che domani comincia ufficialmente il campionato di Serie B. In casa amaranto si parla invece di Consiglio di Stato, mancati stipendi, messa in mora e chi più ne ha più ne metta.

Le ultime sono relative alle parole di Saladini di ieri a Sportitalia, dopo la contestazione subita fuori dagli studi, e al mancato incontro Ilari-Brunetti, con il romano che aveva inizialmente accolto l’invito del Sindaco f.f. di venire a Reggio Calabria, salvo poi non rispettare l’impegno. Di questi ultimi fatti ha parlato a Radio Gamma No Stop il Direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi. La puntata andrà in onda oggi, giovedì 17 agosto, dopo le 18, e domani in replica dopo le 13.