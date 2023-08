Reggina, Di Chiara è un nuovo giocatore del Parma

StrettoWeb

Dopo Loiacono, un altro ormai ex calciatore della Reggina ha trovato squadra. Gianluca Di Chiara, infatti, è un nuovo giocatore del Parma. Da tre anni in riva allo Stretto, anch’egli, come tutti, è rimasto svincolato d’ufficio dopo la decisione della Figc in seguito alla notizia di ieri.

“Parma Calcio – si legge – annuncia che Gianluca Di Chiara è un calciatore crociato. Oggi ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per una stagione extra fino al 2026. L’ex nazionale giovanile italiano ha collezionato 238 presenze nella sua carriera professionistica. Per il 29enne terzino sinistro è un ritorno a casa: Gianluca ha vestito la nostra maglia nel Settore Giovanile, dagli esordi a 10 anni con gli Esordienti nel 2003 fino ai Giovanissimi nel 2007″.

La prima dichiarazione di Gianluca Di Chiara da crociato: “Per me è un grande onore essere qui e indossare di nuovo questa gloriosa maglia. Mi auguro di poter contribuire a renderla ancora vincente, insieme ai miei compagni, e a tutti i tifosi”.