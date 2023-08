Reggina, altro giovane del territorio lascia la città: Antonio Calafiore si trasferisce in un nuovo club

StrettoWeb

Una Reggina in Serie B significa anche tante risorse che lavorano all’interno del club e che quindi non vanno via, evitando di alimentare la già sofferente emigrazione soprattutto giovanile. Ma da oggi la Reggina non c’è più e i motivi sono ben noti. La ripartenza è il primo obiettivo, ma intanto erano stati diversi – anche giovani – ad andar via nelle scorse settimane.

Sapienza, Mazzù, Rovito, Conti, Geria, tra i tanti, giovani e più esperti, ma tutti validi. E adesso è un altro componente dell’ufficio stampa, Antonio Calafiore, a spiccare il volo verso altri lidi. Giovane reggino, intraprendente e sveglio, raggiunge proprio Geria, ex responsabile del settore giovanile amaranto, al Rimini, che milita in Serie C. Ovviamente, dopo la notizia di oggi, nessuno sarà più a libro paga del club, a meno che la nuova eventuale società non decida di tesserarli in Serie D. La notizia, però, è che un altro giovane reggino va via. E ogni volta si riapre la ferita (e la riflessione) su tutte quelle risorse valide che il territorio reggino può offrire ma sul cui territorio stesso è sempre più difficile esprimersi.