Reggio Calabria, i nuovi dati demografici: continua il tragico trend negativo, gli abitanti quartiere per quartiere

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato oggi i nuovi dati sulla popolazione anagrafica residente nella città dello Stretto (2022), suddividendola in differenziazione per classi di età e sesso. Pubblicati poi anche i dati del 2021 e del 2020. Dai confronti emergono alcuni dettagli, a partire dalla popolazione generale. Oltre 177 mila nel 2020, oltre 174 mila nel 2022: una riduzione di circa 3 mila abitanti in tre anni, a dimostrazione della sempre maggiore, rapida e preoccupante emigrazione soprattutto giovanile. E bisogna considerare che non tutti coloro che vanno via da Reggio cambiano immediatamente residenza. Se consideriamo però che nel 2010 la popolazione era di oltre 186 mila, al suo apice, non è confortante evidenziare il fatto che sia diminuita di circa 12 mila unità negli ultimi 12 anni.

Popolazione anagrafica residente a Reggio Calabria nel 2022

Quelli pubblicati qui di seguito sono gli ultimi dati aggiornati, che come detto segnalano circa 174.700 persone residenti a Reggio Calabria nel 2022. Non è una sorpresa la “forbice” tra giovani e vecchi e non lo è neanche quella di maggiore presenza femminile. La curiosità, invece, è tutta per gli abitanti quartiere per quartiere. “Comanda” attualmente Sbarre, il quartiere reggino più popoloso, con oltre 18 mila unità. Subito dietro Condera, Gebbione e Ravagnese. La zona Podargoni-Ortì-Terreti non supera le 1.800 unità.

Di seguito i dati per sesso, età e circoscrizione. Solo alcune fasce d’età, quella di mezzo e quella anziana, superano le 10 mila unità. “Anomalia” nella fascia 45-49 anni: meno di 7.500 residenti (cliccare sulle immagini per ingrandirle)