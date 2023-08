Reggina, aeroporto, acqua: domani la protesta a Piazza Italia, “pronti a consegnare le tessere elettori”

StrettoWeb

Non va giù la situazione della città a Nicola Malaspina, già consigliere comunale, dimessosi per protesta. “Lo stato ancora una volta si è dimostrato patrigno nei confronti di questa martoriata Città, lasciandola vittima di speculazione e prepotenza. Lo ha fatto in passato e continua a farlo anche oggi, a livello sportivo. Civilmente, è il momento di dire che siamo stanchi di subire“, rimarca Malaspina.

“Per la Reggina, per i morti che hanno votato, per il problema acqua, rifiuti, aeroporto, domani, ore 19:00, raduniamoci a Piazza Italia e consegniamo in prefettura le nostre tessere elettorali, tanto in nessun modo siamo rappresentati”, sottolinea Malaspina.