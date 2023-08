Palmi terra di vip, Giulia Salemi e “Mare Fuori” tra delfini e Varia: “Calabria, esperienze uniche”

StrettoWeb

Non solo Roccella e dintorni, sul lato jonico, ma anche Palmi, dall’altra parte, quella tirrenica. Un altro importante centro in Provincia di Reggio Calabria sta regalando un’estate importante a cittadini e turisti, con spettacoli di una certa rilevanza e, per questo, anche vip. Palmi, in queste settimane, è a tutti gli effetti terra di vip: Alba Parietti, Nicola Ventola, Joe Bastianich, Tony Hadley (che cade in camerino ma canta lo stesso, seduto). E, adesso, anche Giulia Salemi (con il fidanzato Pierpaolo Pretelli) e qualche attore di “Mare Fuori”, tra cui Maria Esposito, la “Rosa Ricci” diventata famosa nella terza stagione della serie.

Tra un giro in barca, l’avvistamento di delfini, l’acqua limpida, la Varia e i suoi “personaggi”, i volti noti dello spettacolo hanno trascorso qualche ora a Palmi, esaltandola, come si può vedere dalle storie Instagram di Giulia Salemi. “Piango, la prima volta nella mia vita che vedo i delfini, un’emozione incredibile”, ha scritto. “Calabria, mi stai regalando delle esperienze uniche“, ha aggiunto. “Ma l’acqua? Io ne ho viste poche di così meravigliose”, in riferimento alla limpidezza del mare. A corredo alcune foto e in basso il video dell’avvistamento dei delfini.

Delfini nelle acque di Palmi: avvistati e filmati da Giulia Salemi