Palmi si prepara per la spumeggiante Loredana Bertè: fervente attesa per stasera | INFO

StrettoWeb

Non solo la “scasata“. La Varia di Palmi, il cui momento cruciale è atteso per questo pomeriggio alle 18:00, ha catalizzato quest’anno molti turisti anche per il tanto atteso concerto di stasera, con l’amata Loredana Bertè. “Nell’ambito del fittissimo programma di festeggiamenti organizzati dalla Fondazione Varia di Palmi, tra artisti nazionali ed internazionali, spicca in chiusura l’attesissimo concerto di Loredana Bertè, fra le voci più graffianti, suggestive, potenti e significative della musica italiana, tra le artiste più apprezzate anche sulla scena internazionale”, scrivono gli organizzatori della Varia.

“Il grande concerto di Loredana Bertè, voluto fortemente da Giovanni Squatriti, fotografo di moda internazionale e direttore artistico della neonata Fondazione Varia di Palmi, sarà tappa chiave del Manifesto Summer Tour 2023 e assumerà un valore ancora più importante poiché anticipato da una grandissima mostra fotografica dedicata alla cantante nata a Bagnara Calabra.

Nella giornata più importante del calendario eventi organizzati dalla Fondazione Varia di Palmi, a seguito della grandiosa Scasata della Varia di Palmi 2023, il grande concerto di Loredana Bertè è stato supportato dal Comune di Palmi con il contributo della città metropolitana di Reggio Calabria e con il patrocinio della Regione Calabria“.

Prima di Loredana Bertè i giganti e il Food Village

Intanto, da questa mattina alle 8:00, per le vie di Palmi si è svolto il tradizionale giro per le vie cittadine del palio e dei giganti. Non solo. Dalle 19:00 e fino a tarda notte cittadini e turisti potranno godere del Food Village. “Un mix perfetto tra buona cucina e musica coinvolgente per salutare il Food Village in grande stile, luogo che ha deliziato i nostri palati e arricchito le nostre serate con fantastici spettacoli.

In questa occasione ci sarà un susseguirsi di musica con 4 fantastici DJs: Double Esse, Rocco Rizzitano, Max B e Bantu che ci promettono una notte indimenticabile per ballare e celebrare insieme il giorno della Varia”, concludono gli organizzatori.